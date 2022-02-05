شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كل 72 ساعة لوفود بطولة كأس العالم للرماية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم حسنى، رئيس إتحاد الرماية ، عن خضوع الوفود المشاركة فى كأس العالم للمسدس و البندقية المحدد له الفترة من 26 فبراير الجارى وحتى 8 مارس المقبل، فى مدينة مصر الأولمبية لمسحة طبية كل 72 ساعة لإجراء إحترازى لفيروس كورونا .

وقال حسنى فى تصريح لـ الخليج 365، إن جميع الوفود سيجرون مسحة فور الوصول للقاهرة وأخرى قبل السفر بعد انتهاء المنافسات.

وتقام البطولة بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، حيث تستضيف مصر في كأس العالم 65 دولة، الجزائر، أستراليا، النمسا، أذربيجان، البوسنة والهرسك، بيلاورسيا، البرازيل، البحرين، بلغاريا، كندا، كرواتيا، التشيك، الدنمارك، إسبانيا، أستونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، غانا، اليونان، المجر، إندونسيا، الهند، إيران، العراق، إيطاليا، الأردن، اليابان، كازاخستان، كينيا، السعودية، الكويت، لاتفيا، ليبيا، المكسيك، موريتانيا، نيجيريا، النرويج، عمان، بولندا، ألبرتغال، رومانيا، روسيا، سنغافورة، سلوفاكيا، صربيا، السودان، سويسرا، سلوفينيا، السويد، سوريا، تايلاند، طاجيكستان، تايوان، تونس، تركيا، الإمارات، أوكرانيا، أمريكا، أوزبكستان، اليمن، فلسطين، قطر وباكستان.

وأكد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، أن البطولة هذا العام تضم عددا ضخما من الرماة والراميات من مختلف دول العالم، نظرا لقوة المنافسات بها وحرص جميع الأبطال على المشاركة فيها.