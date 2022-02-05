شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلى «نادى القرن» فى كأس العالم للأندية قبل مواجهة مونتيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشوراه اليوم فى بطولة كاس العالم للأندية «الإمارات2021» بمواجهة فريق اف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف»، فى السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد آل نهيان في أبوظبي.

ويشارك الأهلي فى مونديال الأندية للمرة الثانية على التوالى والسابعة في تاريخه، وفى السطور التالية نستعرض أبرز أرقام «نادي القرن» فى المشاركات الست السابقة:

الأهلى هو ثانى أكثر أندية العالم مشاركة فى البطولة، بعد أوكلاند سيتى النيوزيلندى متصدر القائمة بتسعة مشاركات، ولعب خمس عشرة مباراة، وهو ثانى أكثر الفرق لعبًا فى البطولة بعد أوكلاند سيتى متصدر القائمة بست عشرة مباراة، ومنتظر أن يتصدر الأهلى القائمة فى النسخة الحالية حيث سيلعب مباراتين على الأقل.

- أقيمت بطولة كأس العالم للأندية عبر تاريخها فى خمس دول، شارك الأهلى فى اليابان أربع مرات، ومرة واحدة فى كل من المغرب وقطر، والمشاركة الحالية ستكون الأولى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، علما بأن البطولة أقيمت مرة واحدة بالبرازيل ولم يشارك الأهلى بها.

- لعب الأهلى فى مشاركاته الست الماضية مع أربعة أندية من قارتى آسيا و«كونكاكاف»، وثلاثة أندية من قارتى أوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية، ونادٍ واحد من أوروبا.

- مثل الأهلى خلال مشاركاته الست الماضية فى البطولة 64 لاعباً.

اللاعبون الأكثر مشاركة فى البطولة:

- يتصدر وائل جمعة ومحمد أبو تريكة قائمة لاعبى الأهلى الأكثر مشاركة فى كأس العالم للأندية، حيث شارك كل منهم فى خمس نسخ من البطولة، يليهم عماد متعب برصيد أربع مشاركات، وكل من محمد بركات وشادى محمد وأمادو فلافيو وأحمد فتحى وأحمد شديد قناوى برصيد ثلاثة مشاركات لكل منهم.

- يتصدر وائل جمعة ومحمد أبو تريكة قائمة لاعبى الأهلى الأكثر لعباً للمباريات فى البطولة، حيث لعب كل منهم إحدى عشرة مباراة، يليهم عماد متعب بتسع مباريات، وكل من شادى محمد وأحمد فتحى برصيد سبع مباريات، ومحمد بركات وفلافيو أمادو ست مباريات، وشارك كل من وليد سليمان، وأحمد شديد قناوي، وإسلام الشاطر، ومحمد شوقى وعبد الله السعيد ومحمد نجيب فى خمس مباريات، وشارك خمسة لاعبين فى أربع مباريات، وتسعة عشر لاعبا فى ثلاث مباريات، وثلاثة عشر لاعبا فى مباراتين، وثلاثة عشر لاعبا فى مباراة واحدة.

أهداف الأهلي:

-أحرز لاعبو الأهلى فى كأس العالم للأندية اثنى عشر هدفاً، تصدر القائمة محمد أبو تريكة برصيد أربعة أهداف، يليه فلافيو أمادو برصيد ثلاثة أهداف، وعماد متعب هدفين، وهدف واحد لكل من السيد حمدى وحسين الشحات، والهدف الثانى عشر أحرزه فاوستو بينتو لاعب باتشوكا فى مرمى فريقه.

- سجل ثلاثة من لاعبى الأهلى أهدافاً فى نسخ مختلفة من البطولة، فسجل عماد متعب فى نسختى 2005 و2013، وسجل فلافيو أمادو فى نسختى 2006 و2008، وسجل محمد أبو تريكة فى نسختى 2006 و2013.

- حسين الشحات لاعب الأهلى شارك فى نسخة 2018 مع العين الإماراتى ونسخة 2021 مع الأهلي، وسجل هدفاً لكل فريق.

- يشارك مع الأهلى فى البطولة القادمة لاعب واحد سبق له التسجيل فى بطولات سابقة، وهو حسين الشحات وسجل مع العين فى نسخة 2018، ومع الأهلى فى نسخة 2021، بينما يغيب بيرسى تاو لاعب الأهلى الذى شارك مع صن داونز وسجل هدفاً فى نسخة 2016.

6 حراس مرمى

- شارك فى حراسة مرمى الأهلى ستة حراس مرمى، أكثرهم مشاركة شريف إكرامى وأمير عبد الحميد برصيد أربع مباريات، وكل من عصام الحضرى ومحمد الشناوى برصيد ثلاث مباريات، ومحمود أبو السعود مباراتين، وشارك نادر السيد فى مباراة واحدة.

- طوال تاريخ البطولة تواجدت أندية أمريكا الجنوبية على منصات التتويج بالميداليات، ولم تبتعد عن منصات التتويج إلا مرة واحدة، وكانت على يد النادى الأهلى عندما تغلب على بالميراس البرازيلى فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وفاز الأهلى بالميدالية البرونزية.

- مشاركة الأهلى فى نسخة 2006 كانت الأغزر تهديفياً، حيث أحرز الأهلى خمسة أهداف أحرز محمد أبو تريكة ثلاثة أهداف وأحرز فلافيو هدفين.

- محمد أبو تريكة فاز بلقب هداف نسخة 2006 والتى أقيمت باليابان.

- النادى الأهلى هو النادى الوحيد من إفريقيا وآسيا الذى صعد لمنصات التتويج بالميداليات مرتين، بعد فوزه بالميدالية البرونزية مرتين 2006،و2020.

- لعب الأهلى مباراة واحدة فى تاريخ مشاركاته بالبطولة امتد فيها وقت المباراة لشوطين إضافيين، وكانت أمام باتشوكا المكسيكى الذى فاز بالمباراة.

- لعب الأهلى مباراة واحدة فى تاريخ مشاركاته بالبطولة حسمت بضربات الترجيح من نقطة الجزاء وكانت أمام بالميراس البرازيلى وفاز بها الأهلى 3-2 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل بدون أهداف.