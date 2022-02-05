شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يدعم نجوم الأهلى قبل مواجهة مونتيرى فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد المنعم كهربا، صانع العاب النادى الأهلى المعار للدوري التركى، على دعم زملاؤه قبل خوض مباريات كأس العالم للأندية حيث تواصل كهربا مع أكثر من لاعب بالفريق متمنياً لهم التوفيق أمام مونتيرى المكسيكى الليلة، ويستعد فريق الأهلي لخوض أولى مبارياته في كأس العالم للأندية ضد مونتيري المكسيكي في ضربة البداية بالبطولة العالمية، والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، فى ربع نهائي كأس العالم للأندية التي ستقام بالإمارات.

ويشارك «نادي القرن» في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه، ممثلا عن قارة إفريقيا بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني علي التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.

ويعد الأهلي نادي القرن في إفريقيا هو الممثل الأوحد لمصر في مونديال الأندية، إذ لم يسبق لأي فريق مصري آخر المشاركة في هذا الحدث العالمي من قبل.

أقيمت في البطولة 139 مباراة منها مباراة فاز فيها فريق بدون لعب في نسخة 2021 لانسحاب فريق قبل بدايتها مباشرة وكان الفوز من نصيب الدحيل القطري على أوكلاند سيتي النيوزيلندي واحتسبت النتيجة 3- صفر لصالح الفريق القطري.

- انتهت 121 مباراة بالفوز منها فوز اعتبارى، و18 مباراة انتهت بالتعادل منها أربعة انتهت بالتعادل السلبي.