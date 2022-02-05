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سبب عدم إذاعة كأس العالم للأندية فضائياً والطريقة الوحيدة لمشاهدة المباريات

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القاهرة - سامية سيد - كشف محمد بن هزام، المتحدث الرسمى لبطولة كأس العالم للأندية، سبب عدم إذاعة مباريات كأس العالم للأندية المقام حاليا فى أبو ظبي فضائياً، وبالتحديد فى قناة ابو ظبي .

 

وقال محمد بن هزام، "حاولنا شراء حقوق البطولة ولكن فوجئنا بشراء حقوق بث البطولة من قبل إحدى القنوات ، والتي ستذيع مباريات البطولة فى السعودية فقط، وتقدمنا بطلب للفيفا للحصول على الحقوق معهم قضائيا ولكن الطلب قوبل بالرفض".

 

وأضاف محمد بن هزام، أن إذاعة المباريات سيكون عبر تطبيق AD Sports والذي يتم تنزيله فى مصر مجانا ويمكن تنزيله أيضا على شاشات التلفاز لمشاهدة المباريات بأعلي جودة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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