شكرا لقرائتكم خبر عن سبب عدم إذاعة كأس العالم للأندية فضائياً والطريقة الوحيدة لمشاهدة المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد بن هزام، المتحدث الرسمى لبطولة كأس العالم للأندية، سبب عدم إذاعة مباريات كأس العالم للأندية المقام حاليا فى أبو ظبي فضائياً، وبالتحديد فى قناة ابو ظبي الرياضية

وقال محمد بن هزام، "حاولنا شراء حقوق البطولة ولكن فوجئنا بشراء حقوق بث البطولة من قبل إحدى القنوات السعودية، والتي ستذيع مباريات البطولة فى السعودية فقط، وتقدمنا بطلب للفيفا للحصول على الحقوق معهم قضائيا ولكن الطلب قوبل بالرفض".

وأضاف محمد بن هزام، أن إذاعة المباريات سيكون عبر تطبيق AD Sports والذي يتم تنزيله فى مصر مجانا ويمكن تنزيله أيضا على شاشات التلفاز لمشاهدة المباريات بأعلي جودة.