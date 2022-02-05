شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات سلة الصيد يهزمن التوفيقية فى بطولة منطقة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق 14سنة ناشئات لكرة السلة بنادى الصيد من الفوز على نظيره فريق التوفيقية بنتيجة 58/ 24 فى ذهاب المرحلة الأولى من الدور النهائى ببطولة منطقة الجيزة لكرة السلة، ليتأهل الفريق لمنافسات المرحلة الثانية من الدور النهائى للبطولة والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

ضمت قائمة فريق الصيد اللاعبات خديجة جمال حمزة ، جنى حازم ايهاب، جودى علام، حلا عبد الصمد، رزان الشاعر، زينه احمد، سلمي شبيطة، سلمي سعودى، فرح محمود، فريدة عمرو، كنزي محمود، لارا عمرو، ملك احمد ابراهيم، ملك عرابى، ندى احمد حسن، هلا الشناوى.

ويقود اللاعبات الجهاز الفنى والإدارى المكون من وائل الطنانى رئيس الجهاز، الكابتن عادل نجيب مدرب الفريق، الكابتن فريد سمير مخطط أحمال، الدكتورة علياء عبد المؤمن طبيبة الفريق، كابتن دعاء لبيب ادارى، عبد المجيد خالد خدمات معاونه.