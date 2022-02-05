شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على برنامج الأهلى اليوم قبل مواجهة مونتيري المكسيكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، السبت، أولى مبارياته فى بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق اف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» فى المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على استاد آل نهيان في أبوظبي.

ويتناول لاعبو الأهلي وجبة الغداء فى الواحدة ظهرًا بعد تناول وجبة الإفطار فى الثامنة والنصف صباحًا.

وبعد ذلك يعقد الجهاز الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين فى الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة لمراجعة التعليمات الأخيرة قبل المباراة المرتقبة.

ثم يتناول اللاعبون وجبة خفيفة قبل التحرك الساعة الرابعة والنصف عصرا إلى استاد آل نهيان بمدينة أبوظبي الذي يستضيف مباراة الفريق مع اف سي مونتيري المكسيكي.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الختامي أمس الجمعة على ملعب المباراة، وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية وتأهيلية لمدة 20 دقيقة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق، وذلك في بداية المران.

وقاد «رانجواجا» مدرب الأحمال فقرات تدريبية متنوعة للاعبين بالكرة وبدون الكرة، وذلك في إطار البرنامج التدريبي المحدد من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وخاض رباعي حراس مرمى الأهلي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، فقرات تدريبة قوية ومتنوعة تحت قيادة يانكون ميشيل مدرب الحراس، اشتملت على فقرات للكرات الثابتة والعرضية والتصويب عن قرب.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم أمام فريق اف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» بهدف تقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة إيجابية للوصول إلى أبعد نقطة في بطولة كأس العالم للأندية.