شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرتدى قميصه الأحمر أمام مونتيرى المكسيكى فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي زيه التقليدى أمام فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» فى المباراة التى تقام فى السادسة والنصف مساء اليوم السبت على استاد آل نهيان في أبوظبي.

ويخوض الأهلي المباراة مرتديا القميص الأحمر والشورت الأبيض، فيما يرتدى فريق اف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» القميص الأبيض في الأسود والشورت الأسود وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة.



وكان الأهلي قد خاض مرانه الختامي أمس الجمعة، على ملعب المباراة، وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية وتأهيلية لمدة20 دقيقة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

وقاد رانجواجا مدرب الأحمال فقرات تدريبية متنوعة للاعبين بالكرة وبدون الكرة، وذلك في إطار البرنامج التدريبي المحدد من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.



ويخوض الأهلي مباراة اليوم أمام فريق اف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» بهدف تقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة ايجابية للوصول إلى أبعد نقطة في بطولة كأس العالم للأندية.