شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى يحفز نجوم المنتخب قبل نهائى أفريقيا بصورة من احتفالات الجيل الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم عمرو زكى، نجم منتخب مصر السابق، على تحفيز لاعبى المنتخب الوطنى لكرة القدم، قبيل لقاء السنغال غدا الأحد فى نهائى بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى الكاميرون.

ونشر عمرو زكى صورة لاستعادة أمجاد الفراعنة السابقة فى البطولات الأفريقية، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، وعلق عليها قائلا: "ولادك يا مصر أبطال فى كل عصر"، ويظهر فى الصورة عمرو زكى وحسام حسن وعماد متعب أثناء احتفالهم.



عمرو زكى وحسام حسن وعماد متعب

من جهة أخرى، كشف صابر زكى شقيق عمرو زكى مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق - فى وقت سابق - حقيقة الأنباء التى تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى عن مرضه ودخوله فى غيبوبة وقال "عمرو أخويا بخير و لا يعانى من أى أمراض وصحته كويسة ولا يعانى من اى شىء".

وقال شقيق عمرو ذكى فى تصريحات خاصة لـتليفزيون الخليج 365 مع عمر الأيوبى، إن مايتردد عن دخول البلدوز مستشفى كلام لا اساس له من الصحة ، والصور المتداولة فى مواقع التواصل الاجتماعى كلها قديمة خاصة بحادث السيارة الذى تعرض له منذ فترة ، بينما شقيقه حالته الصحية جيدة جدا ولا يعانى من شئ وكان معه مساء امس الثلاثاء .