شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتأهل لنصف نهائى بطولة سينسيناتي للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش إلى الدور نصف النهائي ببطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 2 إلى 7 فبراير الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار.

وفازت نور فى مباراة الدور ربع النهائي على منافستها البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 38 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 11-5.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر فبرايرالجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر السادس عشر على التوالى، منذ اعتلائها صدارة التصنيف فى نوفمبر العام الماضي.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف، واحتفظت هانيا الحمامي بالمركز الثالث، والأمريكية أماندا صبحي بالمركز الرابع، واستمرت سلمى هاني في المركز السابع، وروان العربي بالمركز التاسع.