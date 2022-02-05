شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكى فى مونديال الأندية والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق النادي الأهلي مباراة مهمة اليوم فى بطولة كأس العالم للأندية أمام فريق إف سي مونتيري المكسيكي، ويرغب المارد الأحمر فى تقديم عروض قوية فى هذه البطولة رغم الغيابات الكثيرة، نلقى فى التقرير التالي بعض المعلومات الخاصة بالمباراة وإلى التفاصيل:

يلتقي الأهلي مع بطل المكسيكي فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد آل نهيان بالعاصمة أبو ظبي.

وأعلنت قنوات أبوظبي الرياضية أمس، الجمعة، حصول مجموعة أبوظبي على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الشهر الجارى فى الإمارات. ونشرت قنوات أبوظبي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، «أبوظبي للإعلام تعلن عن حصول قنوات أبوظبي_الرياضية على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021 فى الإمارات ومصر والكويت». وأشارت إلى أن بث المباريات سيكون عبر تطبيق STARZPLAY خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب. ويُدير مباراة الليلة الاسترالي كريس بيث، ويتكون طاقم التحكيم من حكم ساحة الأسترالى كريس بيث ويعاونه مواطنيه أنطون شتشتينين مساعد أول، وآشلي بيكهام مساعد ثان، والفرنسي كليمنت توربين حكمًا رابعًا.

ويتولى تقنية الفيديو كل من الأرجنتيني جوان بابلو بيلاتي حكم فيديو، ويعاونه ماسيمليانو إيراتي من إيطاليا، وعمار الجنيبي من الإمارات، كما سيتواجد حكم مساعد للتسلل وهو الفرنسي دانوس نيكولا، ومساعد للفار ماورو فيجليانو.