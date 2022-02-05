الامارات | الجواد الأميركي "هوت رود شارلي" يتوج بلقب بطولة "تحدي آل مكتوم"

شكرا لقرائتكم خبر عن الجواد الأميركي "هوت رود شارلي" يتوج بلقب بطولة "تحدي آل مكتوم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الجواد الأميركي "هوت رود شارلي" بإشراف المدرب دين أونيل، بلقب الجولة الثانية في بطولة "تحدي آل مكتوم" للخيول المهجنة الأصيلة "جروب 2" لمسافة 1900 متر رملي، التي أقيمت أمس، في الشوط الخامس والرئيس ضمن موسم سباقات "كرنفال كأس دبي العالمي"، الذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل في مضمار ميدان.

كما شهد السباق، إقامة ثلاثة بطولات رئيسية أخرى، تحمل التصنيف الرفيع، سجلت الأولى فوز الجواد "راجح" المملوك لـ"باسل مسعود وصالح القصبي" في الشوط الافتتاحي، قبل أن يحقق "هايبوثيتكال" المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير، لقب بطولة "فاير بريك ستيكس" في الشوط الرابع.

واستمرت هيمنة خيول غودولفين في الشوط السابع ضمن بطولة "بلانشين" المصنفة ضمن سباقات الفئة الثانية "جروب 2" لمسافة 1800 متر عشبي، بعد أن أهدت "كرييتف فلير" بإشراف المدرب شارلي آبلبي، الشعار الأزرق الشهير، اللقب الخامس على التوالي، والثامن تاريخياً في البطولة.

وفي باقي نتائج السباق، أحرز "سوفرين برينس" لغودولفين، وبإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس جميس دويل، لقب بطولة "جميرا كلاسيك" في الشوط الثالث، قبل أن يبسط المهر الأميركي "غت باك غولدي" بإشراف المدرب دووغ أونيل وقيادة الفارس وليام بيوك، سطوته في بطولة "عود ميثاء ستيكس" ضمن الشوط الثاني.

وأهدى المهر "ويزرينغ" المملوك لـ"فيكتوريس للسباقات" وإشراف المدرب فوزي ناس، البحرين فوزاً جديداً، بانتزاعه لقب السباق التحضيري لبطولة "البستكية" في الشوط السادس.

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