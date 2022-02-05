الامارات | نتيجة مسحات كورونا لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال

شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مسحات كورونا لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن نتيجة مسحات فيروس «كورونا» المستجد التي خضع ‏لها أعضاء المنتخب المصري لكرة القدم، قبل مواجهتهم منتخب السنغال في ختام بطولة كأس الأمم ‏الأفريقية.‏

وذكر الاتحاد في بيان رسمي أن نتيجة المسحات «سلبية» لكل أعضاء بعثة المنتخب المصري.

ويواجه المنتخب المصري لكرة القدم نظيره السنغالي، يوم غد الأحد، في نهائي كأس الأمم الأفريقية وذلك بعد الفوز على المنتخب الكاميروني، أمس الجمعة، بركلات الترجيح في الدور النصف النهائي.

واستطاع المنتخب المصري لكرة القدم أن يخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على منتخب الكاميرون بركلات الترجيح بنتيجة (3-1).

وتسعى مصر للفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة، بعد أن فازت به 7 مرات وهو رقم قياسي.

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