الامارات | طبيب المنتخب المصري يعلن جاهزية الونش لنهائي كأس إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب المصري يعلن جاهزية الونش لنهائي كأس إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خاض المنتخب المصري مرانا خفيفا اليوم استعدادا لمواجهة السنغال المقرر لها بعد غد في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي تستضيفها الكاميرون. وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المنتخب أدى مرانا خفيفا بعد ثلاثة مباريات متتالية لعبها الفريق لمدة 120 دقيقة في كل منها.

وأضاف:"من المقرر أن يكتفي الجهاز الفني للمنتخب المصري بتدريب وحيد قبل المباراة النهائية للبطولة مساء بعد غد الأحد ، على أن يقام التدريب في السابعة إلا ربع من مساء غد حسب اللجنة المنظمة للبطولة". من جهته أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري أن محمود حمدي "الونش" تجاوز الإصابة التي تعرض لها بجرح قطعي في الرأس، الأمر الذي تطلب خياطة الجرح من أجل استكمال المباراة.

وتأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية من البطولة بعد فوزه على الكاميرون 3 / 1 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت أمس الخميس في الدور قبل النهائي، ليواجه نظيره السنغالي والذي تأهل للدور ذاته بعد فوزه على بوركينا فاسو 3 / 1.

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