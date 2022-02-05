الامارات | كمارا يقود الشارقة إلى الفوز على كلباء والانفراد بالمركز الثالث

شكرا لقرائتكم خبر عن كمارا يقود الشارقة إلى الفوز على كلباء والانفراد بالمركز الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الشارقة فوزا ثمينا على مضيفه اتحاد كلباء بهدف نظيف ضمن الجولة 14 لدوري ادنوك للمحترفين، ليصبح رصيد الملك 26 نقطة، وينفرد بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد كلباء عند 18 نقطة في المركز السابع. وسجل هدف الشارقة في الدقيقة 52 الغيني كمارا الذي لعب معارا لكلباء في الدور الأول.

ورفض كمارا الاحتفال بالهدف احتراما لجمهور كلباء. وأضاع الشارقة ضربة جزاء سددها البرازيلي بيرنارد وتصدى لها جمال عبدالله بمساعدة القائم 73.

وسجل الشارقة هدفا عن طريق الاوزبكي شوكوروف تم الغاؤه بداعي التسلل 30. وتصدت عارضة الشارقة لكرة راسية سددها فهد سبيل 87، انتهت بعدها المباراة بهدف نظيف.

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