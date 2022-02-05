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الامارات | السيسي لمنتخب مصر بعد التأهل لنهائي أمم أفريقيا: بلدكم فخورة بكم

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القاهرة - د ب أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تهنئة منتخب بلاده بالفوز على الكاميرون والتأهل لنهائي بطولة الأمم الإفريقية التي تستمر حتى الأحد المقبل.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم:"أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية".

وأضاف:" وإنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين".

وأوضح:"لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله.. شكرا لكم، لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم".

وبلغ المنتخب المصري نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الكامي

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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