الامارات | راشد بن حميد: النجاح ليس غريباً على أبوظبي.. والعاصمة تركت بصمة كبيرة على «مونديال الأندية»

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: النجاح ليس غريباً على أبوظبي.. والعاصمة تركت بصمة كبيرة على «مونديال الأندية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه افتتاح البطولة، وقال: «فوز الجزيرة بنتيجة كبيرة وأداء مشرف ساهم في نجاح اليوم الافتتاحي، وترك انطباعاً قوياً بأننا أمام بطولة مثيرة، خصوصاً وأنه من المتوقع زيادة الإقبال الجماهيري مع ظهور الأهلي المصري بطل أفريقيا، والهلال السعودي بطل آسيا، في المنافسات، حيث يتمتع الناديان بشعبية طاغية في الوطن العربي.

وقال إن "النجاح ليس غريباً على أبوظبي، والعاصمة تركت بصمة كبيرة على «مونديال الأندية»".

وشهد رئيس اتحاد الكرة افتتاح البطولة الذي جمع الجزيرة أمس بنظيره بيراي التاهيتي، وفوز ممثل الكرة الإماراتية بنتيجة 4 - 1.

وأشاد رئيس اتحاد الكرة بالسلوك الجماهيري والتنظيم، مؤكداً أن الجماهير هي العنصر الفعال في نجاح الأحداث الكبرى، خصوصاً وأن البطولة تقام وفق أعلى المعايير العالمية إزاء الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مشدداً على أن الإمارات لديها البروتوكول الأنسب للتعامل بالشكل الأمثل مع كل الظروف المحيطة بالفيروس، وبما يضمن للجمهور واللاعبين أن يعيشوا تجربة رائعة في أجواء مناسبة وآمنة.

وأضاف: «المشهد الحضاري الذي خرج عليه اليوم الافتتاحي، والصورة الرائعة لاستاد محمد بن زايد، يزيدان من الطموحات في تنظيم بطولة استثنائية ومختلفة، كعهد الإمارات دائماً، فهدفنا دائماً عكس الصورة الحقيقية لدولة الإمارات في استضافة رائعة، والترحيب بكل ضيف على أرض الدولة».

وتابع: «هذا الأمر ليس غريباً على أبوظبي وكل مدن الإمارات، حيث سبق للعاصمة أن تركت بصمة كبيرة على تلك البطولة بالتحديد، من خلال استضافة 4 نسخ، حققت جميعها نجاحاً مبهراً، ما شجع الاتحاد الدولي لكرة القدم على منح أبوظبي حق التنظيم مجدداً، وساهم في زيادة التفاهم والتعاون من جانبنا مع الفيفا».

وكان الشيخ راشد بن حميد النعيمي شهد مباراة الافتتاح والتقى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والدكتور رجاء الله السلمي امين عام الاتحاد العربي لكرة القدم وعدد من ضيوف البطولة.

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