الامارات | حلم اللقب على المحكّ في ديربي ميلانو.. وأسبوع شاق لإنتر

شكرا لقرائتكم خبر عن حلم اللقب على المحكّ في ديربي ميلانو.. وأسبوع شاق لإنتر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون ملعب "سان سيرو" غدا على موعد مع أكثر "ديربيات" ميلانو ترقبًا منذ سنوات، عندما يواجه إنتر المتصدر وحامل اللقب غريمه وجاره ميلان الثالث، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم الذي يعود إلى التشويق بعد فترة التوقف. ويدخل إنتر مباراته متقدمًا بفارق أربع نقاط عن ميلان في مواجهة قد تكون مفصلية لرجال سيموني إنزاغي في مسعاهم للدفاع عن لقبهم، علمًا أنهم يملكون مباراة مؤجلة.

ويقدم إنزاغي مستويات رائعة في موسمه الاول مع نيراتسوري، إذ لم يخسر إنتر في الدوري سوى مباراة واحدة كانت أمام لاتسيو في منتصف أكتوبر الفائت، قبل أن يحقق سلسلة من 15 مباراة من دون هزيمة، تخللتها أربعة تعادلات، بما فيها واحد ضد ميلان في الديربي الاول بينهما هذا الموسم في نوفمبر.

ويشكل الديربي افتتاحًا لأسبوعين شاقين لإنتر، إذ يستقبل روما في الدور ربع النهائي من الكأس المحلية الثلاثاء قبل أن يحل على نابولي الثاني في المرحلة المقبلة، في آخر تحضير لاستقبال ليفربول الإنكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في 16 الشهر الحالي.

غياب إبراهيموفيتش

أما بالنسبة لميلان، تشكل مباراة السبت محطة مهمة في مسعاه للقب أول في الكالتشيو منذ 2011. إذ إن الخسارة تعني تأخره بفارق سبع نقاط عن غريمه التقليدي ومع مباراة مؤجلة للأخير مؤجلة ضد بولونيا كانت مقررة الشهر الماضي وستتم إعادة جدولتها إلى موعد لاحق من الشهر الحالي.

في رصيد فريق المدرب ستيفانو بيولي 49 نقطة في المركز الثالث متخلفًا عن نابولي الثاني بفارق الأهداف، فيما سيحاول الفريق الجنوبي الإفادة من أي نتيجة في الديربي عندما يحل على فينيتسيا الجريح الأحد.

ولم يدخل ميلان الى فترة التوقف للنافذة الدولية بأفضل طريقة، بعدما فشل في الفوز في آخر مباراتين بخسارة مفاجئة أمام سبيتسيا على أرضه قبل أن يتعادل سلبًا مع يوفنتوس.

ويغيب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن المواجهة، إذ لا يزال المهاجم المخضرم يعاني من آلام جراء تعرضه لاصابة في وتر أخيل خلال التعادل السلبي أمام يوفنتوس في 23 يناير، بحسب ما أعلن المدرب بيولي، مؤكداً في الوقت ذاته افتقاده لجهود المهاجم الثاني الكرواتي أنتي ريبيتش للاصابة أيضاً في كاحله، ما يشرّع الباب أمام مشاركة محتملة للفرنسي أوليفييه جيرو.

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