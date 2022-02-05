الامارات | مدرب عجمان يدفع بوليد أزارو أمام النصر.. ويتحفظ على بالعربي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب عجمان يدفع بوليد أزارو أمام النصر.. ويتحفظ على بالعربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب عجمان، الصربي، غوران، عن مشاركة لاعبه الجديد، المغربي وليد أزارو، ضد النصر في المباراة التي ستجمعهما مساء الأحد ضمن الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، فيما لم يُعط تأكيدات حول ظهور لاعبه التونسي، فراس بالعربي والعائد من الإصابة. وأتم عجمان التعاقد مع وليد أزارو، في اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية ليحل بديلاً للكولومبي مينا.

وقال غوران في المؤتمر الصحافي: "أزارو لاعب مميز، وله خبرة كبيرة في المنطقة العربية، ويستطيع أن يتأقلم بسهولة مع الفريقن صحيح أنه أتى الينا قبل فترة قصيرة، لكنه قام بواجبه على الوجه الأكمل". وعن مدى مشاركة فراس بالعربي أوضح: "فراس بالعربي عاد من الإصابة وتدرب مع الفريق، ومازال أمامنا يومين لنقرر ما سنفعله".

وتعرض فراس بالعربي لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة شباب الأهلي في كأس الرابطة أبعدته عن المشاركة مع منتخب تونس في كأس الأمم الافريقية.

وحول توقعاته لمباراة النصر، قال غوران: هي بالطبع مباراة مهمة لنا، ونتوقع أن يُبلي لاعبونا فيها بشكل كبير، أنا متفائل بشأن التحضيرات التي سبقت اللقاء، والرهان الأكبر على الدوافع الموجودة لدى لاعبينا، نريد أن نتحسن في جدول الدوري، نحن نتواجد في مركز لا يتناسب مع قدرات وامكانيات فريقنا".

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