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تعرف على موعد مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يحل فريق الاتحاد ضيفا ثقيلا على أبها، مساء يوم الأحد 6 فبراير/ شباط، ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

 

ويسعى الاتحاد لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي، والتي يتربع عليها برصيد 41 نقطة.

 

موعد مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي هو الأحد 6 فبراير، وذلك على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز .

 

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة و5 دقائق عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة و5 دقائق مساء بتوقيت أبوظبي.

 

تتولى قنوات SSC عملية نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، خلال موسم 2021-2022.

 

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الاتحاد 6-1 على أبها، في مدينة جدة.

 

ترتيب الدوري السعودي لموسم 2021-2022

الاتحاد - 41 نقطة

النصر - 35 نقطة

الشباب - 34 نقطة

الهلال - 31 نقطة

ضمك - 30 نقطة

ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2021-2022

أوديون إيجالو - الهلال - 12 هدفا (جميعها مع الشباب)

أندرسون تاليسكا - النصر - 12 هدفا

لياندر تاوامبا - التعاون - 11 هدفا

رومارينيو - الاتحاد - 11 هدفا

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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