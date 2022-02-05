تعرف على موعد مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يحل فريق الاتحاد ضيفا ثقيلا على أبها، مساء يوم الأحد 6 فبراير/ شباط، ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.



ويسعى الاتحاد لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي، والتي يتربع عليها برصيد 41 نقطة.

موعد مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي هو الأحد 6 فبراير، وذلك على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة و5 دقائق عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة و5 دقائق مساء بتوقيت أبوظبي.

تتولى قنوات SSC عملية نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، خلال موسم 2021-2022.

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الاتحاد 6-1 على أبها، في مدينة جدة.

ترتيب الدوري السعودي لموسم 2021-2022

الاتحاد - 41 نقطة

النصر - 35 نقطة

الشباب - 34 نقطة

الهلال - 31 نقطة

ضمك - 30 نقطة

ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2021-2022

أوديون إيجالو - الهلال - 12 هدفا (جميعها مع الشباب)

أندرسون تاليسكا - النصر - 12 هدفا

لياندر تاوامبا - التعاون - 11 هدفا

رومارينيو - الاتحاد - 11 هدفا