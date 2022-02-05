تعرف على تشكيلة الهلال في كأس العالم للأندية 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض الهلال السعودي منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك في النسخة المقامة في دولة الإمارات خلال شهر فبراير/ شباط الحالي.



ويواجه الهلال نظيره الجزيرة الإماراتي في مباراته الأولى، وحال انتصاره سيتأهل لنصف النهائي حيث يواجه تشيلسي الإنجليزي.

أما الخاسر من مباراة الهلال والجزيرة، فيسواجه الخاسر من مباراة الأهلي ومونتيري لتحديد المركز الخامس.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على تشكيلة الهلال في كأس العالم للأندية 2022.

اختار المدرب ليوناردو جارديم 26 لاعبًا في قائمة الهلال بكأس العالم للأندية 2022، وهم:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف – محمد العويس – عبدالله الجدعاني.

الدفاع: علي آل بليهي – محمد جحفلي – جانج هيون سو – ياسر الشهراني – محمد البريك – عبدالرحمن العبيد – متعب المفرج – حمد اليامي – سعود عبدالحميد.

الوسط: سلمان الفرج – مصعب الجوير – ميشيل ديلجادو – أندريه كاريلو – سالم الدوسري – عبدالله عطيف – جوستافو كويلار – محمد كنو – ماتيوس بيريرا – ناصر الدوسري.

الهجوم: صالح الشهري – عبدالله الحمدان – موسى ماريجا – أوديون إيجالو.

من غير المتوقع أن تتغير تشكيلة الهلال في كأس العالم للأندية رغم الصفقات الجديدة، لكن بالتأكيد سيكون للتدعيمات دور كبير.

التشكيل الأقرب هو 4-2-3-1، وذلك على النحو التالي:

عبدالله المعيوف

ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سو – محمد البريك

سلمان الفرج - جوستافو كويلار

سالم الدوسري – ماتيوس بيريرا – أندريه كاريلو

موسى ماريجا