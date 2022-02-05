موعد مباراة الأهلي ومونتيري اليوم بكأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة المجانية.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية، بمواجهة مونتيري المكسيكي، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، على ستاد آل نهيان، في ربع نهائي البطولة.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز به للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز.

ويشارك في تلك البطولة بجانب الأهلي، الهلال السعودي، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، مونتيري المكسيكي، الجزيرة الإماراتي، وأوكلاند سيتي.

وسيواجه بالميراس البرازيلي الفائز من مواجهة الأهلي ومونتيري، يوم الثلاثاء 8 فبراير، في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي حال خسارة الأهلي من بالميراس البرازيلي يواجه الخاسر من مباراة تشيلسي الإنجليزي والجزيرة أو الهلال أو بيراي في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة يوم السبت 12 فبراير 2022.

وضربت الغيابات صفوف النادي الأهلي خلال رحلة الفريق في الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 3 حتى 12 فبراير المقبل.

ويعاني الأهلي من غياب اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخب المصري لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية وهم الخماسي : (محمد الشناوي – أيمن أشرف – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد شريف).

ويغيب أيضا عن الأهلي للإصابة كل من محمود متولى مدافع الفريق الذي يتواجد في قطر لإنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من مزق العضلة الأمامية، ويغيب أيضا بدر بانون مدافع الفريق نظرا لتداعيات الإصابة بكورونا مرتين، بالإضافة إلى إصابة عمار حمدي بقطع في الرباط الصليبي.

بجانب الغائبين أكرم توفيق الذي أصيب بالرباط الصليبي مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية وأجرى جراحة ناجحة يوم السبت الماضي في النمسا، ويعاني أيضا حسام حسن بشد في السمانة ومحمد محمود بشد في العضلة الخلفية، فيما أجرى صلاح محسن جراحة في القدم بجانب استمرار معاناة أحمد نبيل كوكا من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويعاني مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي وأربعة لاعبين ناشئين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ووفقا للتدريبات الأخيرة، من المنتظر أن يخوض الجنوب أفريقي موسيماني المدير الفني للأهلي مباراة مونتيري المكسيكي بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: على لطفي.

في خط الدفاع: على معلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: لويس ميكيسوني وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي ومونتيري عبر فضائية SSC 7 HD (الرياضية السعودية) على قمر عرب سات، على تردد 12418 أفقي، وأبو ظبي الرياضية آسيا 1.

كما سيتم بث المباراة مجاناً للجماهير المصرية والعربية عبر تطبيق أبوظبي الرياضية Ad Sports على شبكة الإنترنت.

ويمكنك متابعة المباراة مجانا أيضا عبر البث المباشر لموقع Ad Sports من الرابط التالي: https://adsports.ae/

كما تنقل قناة FIFATV المباراة على اليوتيوب.