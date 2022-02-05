شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من أكرم توفيق لنجوم الأهلى قبل مواجهة بطل المكسيك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أكرم توفيق، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، على التواصل الهاتفى مع زملائه بالمارد الأحمر لدعمهم قبل مواجهة مونتيرى المكسيكى فى كأس العالم للأندية الليلة، وطالب أكرم توفيق من لاعبى الأهلى تحقيق الفوز اليوم وتقديم عرض قوى أمام بطل المكسيك رغم الغيابات العديدة التى ضربت صفوف المارد الأحمر قبل انطلاق المونديال.

وعبر أكرم توفيق عن ثقته فى زملائه بالفريق وقدرتهم على تقديم عروض قوية في بطولة كأس العالم للأندية، متمنياً أن يحقق الفريق ميدالية أفضل من التي حققها فى النسخة الماضية من البطولة.