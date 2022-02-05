شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسنغال نهائى الجريحين فى 2017 و2019.. لمن تبتسم بطولة 2021؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش موعداً مع منتخب السنغال فى التاسعة مساء غد الأحد، فى المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالكاميرون للإعلان عن بطل هذه النسخة.

وتجمع المباراة النهائية لهذه النسخة بين منتخب مصر الذى خسر اللقب عام 2017 بعدما خسر أمام الكاميرون فى المباراة النهائية 2-1، ومنتخب السنغال الذى خسر نهائى النسخة الأخيرة 2019 أمام الجزائر بهدف نظيف.

ويحلم كلا الفريقان بالتتويج باللقب الأفريقى فى النسخة الحالية، فمنتخب مصر يبحث عن النجمة الثامنة فى تاريخه، بينما يسعى أسود التيرانجا للتتويج الأول حيث لم يسبق لهم الفوز باللقب القارى.

ونجح منتخب مصر فى ترسيخ العقدة أمام نظيره الكاميروني بعدما فاز عليه 3/1 بضربات الجزاء الترجيحيةـ، ليصعد منتخب مصر لنهائي البطولة ويضرب موعداً مع منتخب السنغال، وبالفوز الثمين الذى حققه منتخب مصر على الكاميرون يؤكد الفراعنة أنهم "عقدة" الأسود الكاميرونية فقد سبق التقى المنتخبان المصرى والكاميروني فى 27 مباراة قبل مباراة نصف نهائى أمم أفريقيا، وحقق خلالها الفراعنة الفوز فى 15 لقاء، مقابل 6 هزائم و6 تعادلات.

وواصل منتخب مصر تفوقه على نظيره الكاميروني بعدما فاز عليه بركلات الجزاء ليُطيح به من أمم أفريقيا.

والتقى المنتخبان سويا في نهائي كأس أمم أفريقيا ثلاث مرات أعوام 1986، و2008، و2017، وفاز منتخب مصر باللقب على حساب الأسود فى نسختى 1986، و2008، بينما توج الكاميرون بلقب 2017.