شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلى الدوليون يدعمون اللاعبين من الكاميرون قبل مواجهة مونتيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص خماسى الاهلى الدولى "محمد الشناوى وعمرو السولية وأيمن أشرف وحمدى فتحى ومحمد شريف" على التواصل الهاتفى مع زملائهم فى الإمارات قبل ساعات من المواجهة المرتقبة مع مونتيرى المكسيكى فى ضربة البداية بكأس العالم للأندية، والمقرر لها السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، حيث تواصل نجوم الأهلى المتواجدون فى الكاميرون للمشاركة مع الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية مع لاعبى المارد الأحمر وطالبوهم بتحقيق الانتصار للاستمرار فى البطولة العالمية.

وتسبب تعارض مواعيد نهائى كأس الأمم الأفريقية مع انطلاق مباريات كأس العالم للأندية فى حرمان الأهلى من نجومه الدوليين.

ويعاني الأهلي من غيابات مؤثرة في صفوفه لظروف الإصابات أو تواجد اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، ويغيب عن الأهلي كل من محمد الشناوي وحمدي فتحي وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد شريف وبدر بانون وأكرم توفيق وبيرسي تاو وصلاح محسن ومحمود متولي وعمار حمدي، وهو ما دفع الجهاز الفني للاعتماد على عدد كبير من اللاعبين الناشئين فى هذه البطولة.

واستعد الأهلي جيدا لمباراة مونتيري الليلة من خلال مشاهدة فيديوهات لمباريات بطل المكسيك للتعرف على أسلوب لعبه وطريقته في وضعية الهجوم ووقت الاستحواذ على الكرة وطريقته في اختراق دفاع المنافسين، وكذلك طريقته في وضعية الدفاع للتعرف على نقاط الضعف في خطه الخلفي وأبرز المشاكل التي يستغلها منافسيه في الوصول إلى مرماه، وكذلك على طريقة اللعب التي يعتمد عليها خافيير أجيري المدير الفني للفريق المكسيكي خلال قيادته لمونتيري.