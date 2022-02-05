شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع سموحة والزمالك ضد طما.. مواجهات قوية فى دور الـ16 بكأس مصر لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، السبت، مواجهات قوية فى إطار دور الـ 16 بكأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صعيد 8 مواجهات.

وتشهد لقاءات اليوم مواجهات بين كل من: الأهلى مع سموحة وسبورتنج مع الشمس والجزيرة مع الأوليمبى و هليوبوليس مع المعادى و الزهور مع أصحاب الجياد و الطيران مع البنك الأهلى و طلائع الجيش مع 6 أكتوبر و الزمالك مع طما.

وينطلق الدور الثانى بالمرحلة الثانية من دورى محترفى كرة اليد يوم 10 فبراير الجارى بعد ختام الدور الأول بمواجهة الأهلى والزمالك التى انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 29/29 أمس.

وتشهد الجولة الأولى بالدور الثانى لقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع الزمالك و سموحة مع الأهلى و طلائع الجيش مع سبورتنج .

وتنتهى المرحلة الثانية بدورى المحترفين للمنافسة على اللقب يوم 10 مارس القادم.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12 فبراير الجارى موعدا لانطلاق منافسات كأس الاتحاد للسيدات.

ويشارك فى كأس الاتحاد للسيدات كل من: سموحة وأكاديمية القليوبي وهليوبوليس و6 أكتوبر واتحاد الشرطة وهليوليدو ومدينة نصر والترسانة والزهور والمعادى ومنوف الرياضى.