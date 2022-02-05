شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه لـ"الفراعنة": اكسبوا السنغال وافتحوا صفحة التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حسنى عبد ربه قيصر الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق أن الجيل الحالى للفراعنة يستحق التتويج باللقب الحالى لكأس الأمم الأفريقية حتى يسجل لاعبيه اسماؤهم بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية، وقال القيصر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :"لاعبو منتخب مصر تفوقوا على أنفسهم فى المباريات الثلاث الاخيرة بالكان أمام كوت ديفوار والمغرب والكاميرون وقدموا مباريات كبيرة أعادت للأذهان ذكريات أداء منتخب مصر فى البطولات التى توج بها أعوام 2006 و 2008 و 2010".

ويضيف حسنى عبد ربه :"التكريم الحقيقى لنجوم منتخب مصر هو فوزهم بالبطولة وتخطى عقبة السنغال فى المباراة النهائية لأى أى نهاية أخرى ستجعل هذه الانجازات تنسى طالما لم يتم الفوز بالبطولة".

وتابع القيصر:"الحلقة المفقودة بين الجيل الحالى لمنتخب مصر والجمهور هو التتويج ببطولة لو تحققت ستكون بداية جديدة لهذا الجيل وستتوالى الانجازات على الفراعنة ".

ويخوض منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اليوم السبت، المران الوحيد استعدادا لمواجهة السنغال غدا فى المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.