شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يؤازر نجوم الأهلى من المدرجات الليلة أمام مونتيرى المكسيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد المغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى فى مدرجات إستاد آل نهيان بالعاصمة أبو ظبي لمؤازرة زملاؤه لاعبى المارد الأحمر فى مباراتهم المرتقبة أمام أف سي مونتيري المكسيكي في السادسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة فى افتتاح مشوارهم بكأس العالم للأندية، ويحتاج بدر بانون فترة راحة وعدم بذل أى جهد لمدة شهر ونصف قبل أن يشارك تدريجيا فى تدريبات الأهلى قبل العودة للمشاركة في المباريات.

وأعرب بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن سعادته بالتواجد فى معسكر الفريق بالإمارات ضمن الاستعدادات لكأس العالم للأندية.

بدر بانون قال "الحمد لله على كل شىء، فإن الإصابة قضاء وقدر، وأنا حاليًّا بصحة جيدة، وأود أن أطمئن جماهير الأهلى أنى الحمد لله فى حالة جيدة الآن".

بدر بانون أضاف "كنت حريصًا على التواجد في كأس العالم للأندية مع زملائي، لدعمهم لكوني واحدًا منهم، وأتمنى لهم التوفيق في رحلة كأس العالم للأندية".

وقال بدر بانون إن الأهلى يخوض منافسات قوية للغاية بداية من مباراة مونتيرى، وأتمنى التوفيق لزملائى فى مشوار البطولة لتحقيق ميدالية أفضل من العام الماضى.

وأتم بدر بانون تصريحاته: "تابعت لقاء مصر والمغرب الذي دار في إطار من الأخوة والمحبة بين الأشقاء العرب، واليوم أنا هنا لمؤازرة إخوتي في كأس العالم للأندية".

واختتم بدر بانون حديثه "أشكر جمهور الأهلى فى كل مكان على دعمهم الكبير ومؤازرتهم لى منذ إصابتى، وأؤكد لهم أنى بخير إن شاء الله، وسوف أعود تدريجيًّا بعد كأس العالم للأندية عقب انتهاء مدة الراحة المحددة".