عصام الحضرى يحتفل بعيد ميلاد ابنته شهد: العمر كله وأنتى فى خير وأفرح

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القاهرة - سامية سيد - حرص عصام الحضرى مدرب حارس مرمى منتخب مصر، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته شهد، من خلال حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، حيث نشر مجموعة صور لهما مجمعه في فيديو يظهران فيها في مناسبات عديدة.



حساب الحضرى على انستجرام

علق عصام الحضرى على الفيديو الذى نشره عبر حسابه على انستجرام، "كل سنة والعمر كله وانتي طيبة يا شهودي يا روح قلبي و العمر كله وانتي في خير و سعادة و افرح دايما بيكي انتي واخواتك".

على جانب اخر، واصل عصام الحضرى مدرب حراس المرمى بالجهاز الفنى لمنتخب مصر، احتفاله بانتصار المنتخب الوطنى على حساب الكاميرون، والتأهل لنهائى بطولة أمم افريقيا، وأشار من خلال حسابه على موقع إنستجرام إلى ما عرفت بـ"زجاجة الانتصار"، التى أعطاها إلى حارس مرمى المنتخب محمد أبو جبل، قبل ركلات الترجيح، ونشر صورتين لها عبر إنستجرام.

وكتب عصام الحضرى، فى تعليقه على صورة زجاجة المياه "زجاجة الانتصار.. كله بفضل الله وتوفيقه والأخذ بالأسباب .. الحمد الله".

وكان عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، قد أعرب عن سعادته الكبيرة بتألق أبو جبل حارس عرين الفراعنة، ومساهمته في تأهل المنتخب إلى المباراة النهائية بأمم أفريقيا.

وقال الحضري، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم"، "الحمل عالى جداً ونهنئ الجماهير في مصر والوطن العربي، ونفرح اليوم لكن خلال 48 ساعة لدينا مباراة نهائية، وأشكر الحراس لأن الضغط عليهم كان كبيراً".

وأضاف الحضرى: "طوال حياتي أجتهد في عملي ولدي يقين بأن الله سيوفقني، وأتمنى أن نعود منصورين للشعب المصري"، واختتم حديثه عن "جامايكا": "هناك زجاجة أسميها زجاجة البركة فى يد أبو جبل، وسنعرضها مستقبلاً ونشرح قصتها".

وضرب المنتخب الوطنى موعداً فى التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3 / 1.