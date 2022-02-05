شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقص شريط المشاركة السابعة فى مونديال الأندية أمام مونتيري.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فريق الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية عندما يلتقي اف سي مونتيري المكسيكي في السادسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على استاد آل نهيان بالعاصمة أبو ظبي خلال مشاركته السابعة في مونديال الأندية، باعتباره أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة العالمية، في مباراة صعبة على الفريق الأحمر الذي يواجه ظروف صعبة قبل موقعة الليلة.

ويُدير مباراة الليلة الاسترالي كريس بيث ، ويتكون طاقم التحكيم من حكم ساحة الأسترالى كريس بيث ويعاونه مواطنيه أنطون شتشتينين مساعد أول، وآشلي بيكهام مساعد ثان، والفرنسي كليمنت توربين حكمًا رابعًا ، ويتولى تقنية الفيديو كل من الأرجنتيني جوان بابلو بيلاتي حكم فيديو، ويعاونه ماسيمليانو إيراتي من إيطاليا، وعمار الجنيبي من الإمارات، كما سيتواجد حكم مساعد للتسلل وهو الفرنسي دانوس نيكولا، ومساعد للفار ماورو فيجليانو.

ويعاني الأهلي من غيابات مؤثرة في صفوفه لظروف الإصابات أو تواجد اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، ويغيب عن الأهلي كلا من محمد الشناوي وحمدي فتحي وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد شريف وبدر بانون وأكرم توفيق وبيرسي تاو وصلاح محسن ومحمود متولي وعمار حمدي وهو ما دفع الجهاز الفني للاعتماد على عدد كبير من اللاعبين الناشئين في هذه البطولة.

واستعد الأهلي جيدا لمباراة مونتيري الليلة من خلال مشاهدة فيديوهات لمباريات بطل المكسيك للتعرف على أسلوب لعبه وطريقته في وضعية الهجوم ووقت الاستحواذ على الكرة وطريقته في اختراق دفاع المنافسين، وكذلك طريقته في وضعية الدفاع للتعرف على نقاط الضعف في خطه الخلفي وأبرز المشاكل التي يستغلها منافسيه في الوصول إلى مرماه، وكذلك على طريقة اللعب التي يعتمد عليها خافيير أجيري المدير الفني للفريق المكسيكي خلال قيادته لمونتيري.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على وضع خطة اللعب التي تناسب أسلوب لعب مونتيري من أجل الحد من خطورة بطل المكسيك والتحكم في سير المباراة وعدم ترك الحرية للفريق المنافس في السيطرة على مجريات اللعب، ومحاولة التحرك بين خطوط مونتيري بكل سهولة وصولا إلى مرماه من أجل تحقيق الهدف في تسجيل هدف مبكر يربك حسابات بطل المكسيك.

كما حرص مسئولو النادي الأهلي على تحفيز اللاعبين الحاليين من خلال الجلسات النفسية التي يقوم بها اللاعبين الكبار مثل وليد سليمان ورامي ربيعة وكذلك من خلال تواجد حسام غالي عضو مجلس الإدارة مع البعثة الحمراء بشكل مستمر لمؤازرتهم، بخلاف نية الإدارة زيادة المكافآت المرصودة حال تخطي مونتيري والصعود لنصف نهائي مونديال الأندية.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي مكون من علي لطفي في حراسة المرمى ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع واليو ديانج ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة في الوسط وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر طاهر في الهجوم.

في المقابل، يسعى فريق مونتيري المكسيكي لتحقيق الفوز على الأهلي مستفيدا من الظروف الصعبة التي يعاني منها بطل إفريقيا من غياب العناصر الأساسية عنه في حسم المباراة والتأهل مباشرة إلى الدور نصف النهائي، لاسيما أنه يخوض المباراة مكتمل الصفوف بدون وجود غيابات مؤثرة كما هو الحال بالنسبة للفريق الأحمر، ويرغب في تقديم أفضل بداية له في البطولة.

ويرغب خافيير أجيري في الوصول لأبعد نقطة مع مونتيري من خلال مشاركته الحالية في كأس العالم للأندية، لاسيما أنه يعلم كثيرا عن الأهلي من خلال عمله السابق في تدريب منتخب مصر قبل 3 أعوام، ولديه معلومات كافية عن بطل إفريقيا والكرة المصرية بشكل عام.