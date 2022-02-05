بالمواعيد والقنوات الناقلة.. ثالث أمم أفريقيا ضمن أبرز مباريات السبت الكروي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، العديد من المباريات الهامة على المستوى الدولي والقاري والمحلي في البطولات المختلفة.

وتقام في التاسعة مساء اليوم السبت، مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا بين بوركينا فاسو والكاميرون.

ويلعب النادي الأهلي أول مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات، أمام فريق مونتيري المكسيكي.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- كأس أمم أفريقيا

بوركينا فاسو والكاميرون.. الساعة التاسعة مساءً.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس HD1

- كأس العالم للأندية

الأهلي ومونتيري.. الساعة السادسة والنصف مساءً.. القناة الناقلة: SSC7 السعودية

بيرنلي وواتفورد.. الساعة الثامنة مساءً.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم 2

سيلتا فيجو ورايو فاييكانو.. الساعة السابعة والنصف مساءً.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD1

أوساسونا وإشبيلية.. الساعة العاشرة مساءً.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم 1

روما وجنوى.. الساعة الرابعة مساءً.

إنتر ميلان وميلان.. الساعة السابعة مساءً.

فيورنتينا ولاتسيو.. الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- الدوري الفرنسي

موناكو وليون.. الساعة العاشرة مساءً.

- الدوري الألماني

بايرن ميونيخ ولايبزيج.. الساعة السابعة ونصف مساءً.

- كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي وبلايموث أرجايل.. الساعة الثانية والنصف ظهراً.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم 1

مانشستر سيتي وفولهام.. الساعة الخامسة مساءً.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم 1

توتنهام وبرايتون: الساعة العاشرة مساءً.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم 2