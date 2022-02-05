على هذه القناة.. شاهد مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أوشكت منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون على الانتهاء، مع وصول البطولة إلى محطة الدور النهائي.



المباراة النهائية تجمع بين منتخبي مصر والسنغال، وتقام مساء يوم الأحد 6 فبراير/ شباط لتحديد بطل النسخة الحالية.

وبخلاف النهائي المرتقب، تتبقى مباراة ترتيبية أخرى لتحديد المركزين الثالث والرابع، وتجمع بين الكاميرون وبوركينا فاسو.

وأعلنت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، نقل المباراة عبر القناة الأولى المتاحة مجانا على قمر نايل سات.

وتنطلق مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

كان المنتخب الكاميروني خسر مباراة نصف النهائي بركلات الترجيح أمام مصر، بينما ودع لاعبو بوركينا فاسو البطولة على يد السنغال بنتيجة 1-3.

تتواجد القنوات الجزائرية الرياضية على مدار النايل سات، ومتواجدة على التردد التالي.

تردد القناة الجزائرية الرياضية على نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500