مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة.. تعرف عليها!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم السبت 5 فبراير/ شباط 2022، عدة مباريات مرتقبة مع عودة الدوريات الأوروبية الكبرى بعد فترة من التوقف.



يفتتح الأهلي المصري مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام في دولة الإمارات، حين يلاقي مونتيري المكسيكي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث منافسات كأس العالم للأندية عبر قنوات SSC داخل المملكة العربية السعودية، كما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة في الإمارات ومصر والكويت عبر التطبيق الخاص بها.

يلتقي منتخب الكاميرون، مستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية، مع نظيره بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتبث عبر قناتي بي إن ماكس 1و2 beIN Sports HD Max، على الهواء مباشرة.

تتجه الأنظار إلى قمة الجولة 24 من الدوري الإيطالي، حيث يقام ديربي الغضب بين إنتر ميلان وجاره ميلان، على ملعب جوزيبي مياتزا.

وتنطلق المباراة في 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9 مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة الاتحاد الإيطالي على موقع "يوتيوب".

يستكمل فريق بايرن ميونخ مشواره نحو الحفاظ على لقب الدوري الألماني، حين يلاقي فريق لايبزيج في الجولة 21.

وتبدأ المباراة في 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساء بتوقيت أبوظبي، حيث تنقل عبر قناة بي إن سبورتس الناطقة باللغة الفرنسية.

يستضيف فريق موناكو نظيره ليون في مباراة مرتقبة بالجولة 23 من الدوري الفرنسي.

وتبدأ المباراة في 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports 1 HD.

يواجه فريق العين نظيره خورفكان، ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإماراتي، السبت.

وتقام المباراة في 3:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 4:15 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناتي أبوظبي ودبي الرياضية على الهواء مباشرة.

يستضيف فريق الوصل نظيره بني ياس في الجولة 14 من الدوري الإماراتي، وتنطلق المباراة في 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6:30 بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة عبر قناتي أبوظبي ودبي الرياضية على الهواء مباشرة.

يستقبل فريق الحزم نظيره الشباب في الجولة 19 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتبدأ المباراة في 3:50 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 4:50 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث منافسات الدوري السعودي عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.

يواصل الأهلي مشواره في بطولة الدوري السعودي، حين يلتقي مع التعاون في الجولة 19 من عمر المسابقة.

وتنطلق المباراة في 8:20 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:20 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث منافسات الدوري السعودي عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.

يعود الدوري المغربي من جديد بعد فترة توقف بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية، بمباراة بين الوداد واتحاد طنجة.

وتنطلق المباراة في 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة المغربية الرياضية الثالثة على الهواء مباشرة.

يستقبل فريق الرجاء نظيره يوسفية برشيد في الجولة 16 من الدوري المغربي في الدار البيضاء.

وتنطلق المباراة في 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة المغربية الرياضية الثالثة على الهواء مباشرة.