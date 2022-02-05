تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي المصري أمام مونتيري في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يستهل الأهلي المصري مشواره في كأس العالم للأندية 2021 في أبوظبي، مساء يوم السبت، حين يواجه مونتيري المكسيكي.



المباراة تأتي في انطلاقة الدور الثاني من البطولة، الذي يختتم مساء الأحد بالديربي العربي المرتقب بين الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي.

ويمر بطل أفريقيا بظروف صعبة قبل انطلاقة البطولة، حيث يعاني من غيابات عديدة لأسباب مختلفة، منها الإصابة وأخرى بسبب كأس الأمم الأفريقية.

ولا تضم قائمة الأهلي لمباراة مونتيري، أي مهاجم صريح بسبب وجود محمد شريف مع منتخب مصر في الكاميرون، حيث تقام "كان 2022"، بينما يعاني الثنائي صلاح محسن وحسام حسن من الإصابة.

ويغيب أيضا الرباعي الدولي الآخر، محمد الشناوي، الذي خرج من القائمة تماما بسبب الإصابة، وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي.

وأشار موقع "يلا كورة" المصري، إلى أن التشكيل الأقرب للأهلي في تلك المباراة، سيكون على النحو التالي.

حارس المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - محمدي مجدي قفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - أحمد عبدالقادر - طاهر محمد.