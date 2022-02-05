تعرف على موعد مباراة الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يفتتح نادي الأهلي المصري مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات، اليوم السبت، بمواجهة مونتيري المكسيكي، ضمن الدور الثاني.



وتقام مواجهة الأهلي ومونتيري في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخه والثانية تواليا، ويخوض "المارد الأحمر" منافسات البطولة العالمية الحالية بعد تتويجه في العام الماضي بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية أعوام 2005، و2006، و2008، و2012، و2013، و2020، وكانت أفضل إنجازاته حصوله على الميدالية البرونزية في نسختي 2005 و2020.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز من لقاء الأهلي ومونتيري، سيواجه بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي.