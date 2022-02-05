شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تتفوق على مصر بـ 181 مليوناً فى القيمة التسويقية قبل نهائى الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ملحمة كروية جديدة يدخلها المنتخب الوطني، بعدما ضرب موعداً في التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1.

وتبلغ القيمة التسويقية للمنتخب الوطني 161 مليوناً و250 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب السنغال 343 مليوناً و150 ألف يورو، ما يعنى أن المنتخب السنغالي يتفوق على الفراعنة بفارق 181 مليوناً و900 ألف يورو.

ويعتبر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي هو الأغلى بقائمة الفراعنة بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو، كما يعتبر أيضاً هو الأغلى في قائمتي مصر والسنغال.

والتقى منتخبنا الوطني مع السنغال 13 مرة من قبل، حيث حالفه الفوز فى 7 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مناسبات، بينما تعادل في مباراتين، وكان من بين الـ13 مواجهة مباراتين أقيمت ضمن تصفيات كأس العالم، انتهت إحداهما بفوز الفراعنة، بينما الثانية حسمها التعادل.