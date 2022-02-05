شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى "عاشق الكفتة والسجق" الذى خطفه الرباط الصليبى من محنة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مش قادر يادكتور..رجلى بتوجعنى أوى"، بهذه الكلمات الصادمة استقبل عمار حمدى نجم النادى الأهلى خبر اصابته بقطع فى الرباط الصليبى قبل ساعات من مشاركة المارد الاحمر فى كأس العالم للأندية بالامارات والتى يواجه فيها ظروف صعبة للغاية بعد سلسلة الاصابات والغيابات التى ضربت صفوف نادى القرن قبل ظهوره السابع فى المحفل العالمى.

عمار حمدى تلقى طعنة الرباط الصليبى التى ستبعده عن الملاعب تسعة شهور كاملة بحالة من البكاء الهستيرى لاسيما أن اللاعب كان يستعد لتثبيت أقدامه فى تشكيل الاهلى واستغلال الغيابات العديدة فى صفوف فريقه لاعتماد أوراقه لاعباً متألقاً بالرداء الأحمر.

عمار حمدى كانأحد عناصر منتخب مصر الأوليمبى الأساسية، والذى ساهم فى الفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة فى 2019، حيث يعد من اللاعبين الموهوبين الصاعدين بقوة في الكرة المصرية بحسب وصف خبراء اللعبة، ويُجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر وصانع ألعاب.

وشارك عمار حمدى مع الاهلى في خمسة مباريات فقط بواقع 69 دقيقة فيما شارك مع الاتحاد السكندرى في 47 لقاء بواقع 3371 دقيقة وسجل 4 أهداف وصنع ستة أهداف أخرى فيما شارك مع طلائع الجيش في 16 مباراة بواقع 1039 دقيقة وشارك مع نادى النصر في 18 مباراة وسجل هدف وصنع مثله في 1023 دقيقة.

وإجمالا شارك عمار حمدى في 86 مباراة طوال رحلته مع الساحرة المستديرة بإجمالى 5502 دقيقة سجل خلالها 5 أهداف وصنع ثمانية أهداف أخرى وتوج مع المنتخب الاوليمبى بكأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً وشارك مع الفراعنة الصغار في أوليمبياد طوكيو.

وفى وقت سابق، كشف عمار حمدي أنه يعشق الأكل بشدة ودائما ما يتناول ويملئ معدته بالكامل قبل كل مباراة يخوضها سواء مع الأندية التى لعب لها أو المنتخب الأولمبي.

وقال عمار حمدى إنه يعشق المأكولات بكافة أنواعها وسبق أن طلب من شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة أنه يريد الحصول على ما يكفيه من الأكل دون التقيد بنظام غذائى لأنه لا يعرف اللعب دون أن يكون بطنه ممتلئة".

وأضاف عمار حمدي: "بأكل 3 وجبات فى اليوم عبارة عن مكرونة ونصف فرخة بخلاف الفاكهة والعصائر وطبيعتى أننى أكيل لكننى فى بعض الأوقات أتناول أكثر من الوجبات تلك بتناول سندوتشات الكبدة والسجق وغيرها من المأكولات المحببة لي".

وشدد عمار حمدي: "لا أعرف ألعب ماتش بدون ما تكون بطنى مليانة ولازم أكل جيداً قبل كل مواجهة بساعتين حتى أستطيع تقديم أفضل ما لدى فى كرة القدم".

وواصل عمار حمدي: "تحدثت قبل سابق مع الكابتن شوقى غريب وطالبته بمنحى الكمية الكافية فى الأكل حتى أستطيع اللعب مع منتخب مصر بشكل جيد وهو ما تحقق فى أول مباراة حصلت على لقب أفضل لاعب فيها".

وأشار عمار حمدى إلى أنه يتناول الشيكولاتة والفاكهة بشكل مبالغ فيه قبل كل مباراة أيضاً.