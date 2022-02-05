شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينظم مؤتمرا صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة يحيى الكومى على إقامة مؤتمر صحفى الثلاثاء المقبل لتقديم الصفقات الجديدة لوسائل الإعلام حيث يعتزم النادى توجيه الدعوة لمحافظ الإسماعيلية وكل قيادات المحافظة للترحيب بالنجوم الجدد في الفريق لاسيما أن الميركاتو الشتوى الماضى شهد أكبر فترة انتقالات في تاريخ القلعة الصفراء سواء من حيث عدد الوافدين الجدد أو قيمتهم المادية بعد سلسلة من الجولات المكثفة لللجنة الفنية ولجنة التعاقدات بالدراويش العمل من أجل إنتقاء أفضل العناصر التي ستمثل إضافة فنية للفريق تسهم في عودته مجددا إلي مكانته الطبيعية التي يعلمها جميع جماهير الكرة المصرية والعربية والأفريقية.

وشهدت فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، تغيير شامل داخل صفوف الإسماعيلي بعدما قام مجلس إدارة النادي بالتعاقد مع 11 لاعبًا لتدعيم صفوفه المختلفة من أجل تعديل مسار الفريق وعودته إلي مكانته الطبيعية بالمسابقات المحلية.

حيث قام بضم البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي والفلسطيني خالد النبريص وأبو بكر حمزة الجمل والجزائري محمد بن خماسة، وجميعهم ينتهى تعاقداتهم بنهاية موسم 2026.

في حين تعاقد الدراويش مع عمرو الحلواني الظهير الأيسر لسيراميكا كليوباترا لمدة 6 أشهر في صفقة تبادلية مقابل رحيل عبد الله جمعه بنفس المدة، وانضم كلا من شادي ماهر وحسن ياسين من ناديي دكرنس والإنتاج الحربي علي التوالي حتي نهاية الموسم الجاري مع وجود بند بنية الشراء.

كما قام مسئولو الإسماعيلي بتجديد تعاقد كلا من باهر المحمدي وعماد حمدي وعبد الرحمن مجدي ومحمد عبد السميع وعبد الله جمعه قبل رحيله علي سبيل الإعارة من أجل فرض الإستقرار الفني والإداري للحفاظ علي الركائز الأساسية.

في حين رحل عن صفوف الدراويش خلال الميركاتو الشتوي بصفة نهائية او علي سبيل الإعارة كلا من محمد صبحي وعبد الله جمعه وأحمد عيد وأحمد فتحى كاستيلو ومروان الصحراوي ومحمد صادق ومصطفي فارس وشكري نجيب وبنسيون شيلونجو وجاستن شونجا ومروان شوقي.