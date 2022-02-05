شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يؤدى مرانه الوحيد اليوم استعدادا للسنغال فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اليوم السبت، المران الوحيد استعدادا لمواجهة السنغال غدا فى المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

وقرر الجهاز الفنى الاكتفاء بتدريب وحيد قبل المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية مساء غد الأحد ، على أن يقام التدريب في السابعة إلا ربعا من مساء غد حسب اللجنة المنظمة للبطولة.

من جهته أكد الدكتور محمد أبو العلا أن محمود حمدي "الونش" تجاوز بحمد الله الإصابة التي تعرض لها بجرح قطعي في الرأس تطلب خياطة الجرح واستكمل المباراة.