شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود لاستئناف تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم، السبت، فريق الزمالك لاستئناف تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز وانطلاق مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، منح اللاعبين راحة لمدة 3 أيام عقب الخسارة من طلائع الجيش بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد يوم 12 فبراير الجاري موعدا للقاء الزمالك وبترو أتلتيكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات، وستقام المباراة باستاد القاهرة في السادسة مساءً.

وحدد " كاف" يوم 19 فبراير موعد لمباراة الأبيض أمام ساجرادا الأنجولي والتي ستقام في أنجولا ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات.

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.