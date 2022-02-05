شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي اليوم فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق المقرر لها اليوم في بطولة كأس العالم للأندية أمام فريق اف سي مونتيري المكسيكي ويرغب المارد الأحمر في تقديم عروض قوية في هذه البطولة رغم الغيابات الكثيرة ، ونلقي في التقرير التالي بعض أهم المعلومات الخاصة بالمباراة وإلى التفاصيل:

1_موعد وملعب مباراة الاهلي ومونتيري

يلتقي الأهلي مع بطل المكسيكي في السادسة والنصف مساء اليوم السبت على استاد آل نهيان بالعاصمة أبو ظبي.

2_طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبطل المكسيك

يُدير مباراة الليلة الاسترالي كريس بيث ، ويتكون طاقم التحكيم من حكم ساحة الأسترالى كريس بيث ويعاونه مواطنيه أنطون شتشتينين مساعد أول، وآشلي بيكهام مساعد ثان، والفرنسي كليمنت توربين حكمًا رابعًا .

ويتولى تقنية الفيديو كل من الأرجنتيني جوان بابلو بيلاتي حكم فيديو، ويعاونه ماسيمليانو إيراتي من إيطاليا، وعمار الجنيبي من الإمارات، كما سيتواجد حكم مساعد للتسلل وهو الفرنسي دانوس نيكولا، ومساعد للفار ماورو فيجليانو.

3_غيابات الأهلي أمام مونتيري

يعاني الأهلي من غيابات مؤثرة في صفوفه لظروف الإصابات أو تواجد اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، ويغيب عن الأهلي كلا من محمد الشناوي وحمدي فتحي وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد شريف وبدر بانون وأكرم توفيق وبيرسي تاو وصلاح محسن ومحمود متولي وعمار حمدي.

4_موقف موسيماني من مباراة الليلة

مازالت عينة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إيجابية ما يعني إنه سيغيب عن إدارة الاهلي في مباراة الفريق اليوم امام بطل المكسيك

وحرص الجهاز الفني للأهلي على وضع خطة اللعب التي تناسب أسلوب لعب مونتيري من أجل الحد من خطورة بطل المكسيك والتحكم في سير المباراة وعدم ترك الحرية للفريق المنافس في السيطرة على مجريات اللعب، ومحاولة التحرك بين خطوط مونتيري بكل سهولة وصولا إلى مرماه من أجل تحقيق الهدف في تسجيل هدف مبكر يربك حسابات بطل المكسيك.

5_التشكيل المتوقع للأهلي أمام بطل المكسيك

يبدو التشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي اليوم مكون من علي لطفي في حراسة المرمى ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع واليو ديانج ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة في الوسط وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر طاهر في الهجوم.