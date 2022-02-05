شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع يفصل محمد فوزى عن تدريبات الإسماعيلى الجماعية بسبب رباط الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج محمد فوزى حارس مرمى النادى الاسماعيلى سبعة أيام من أجل الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية استعداداً لعودة مباريات الدوري بعدما أقترب من انهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بجزع في الرباط الداخلى للركبة والتي تعرض لها خلال معسكر فريقه بالإسكندرية حيث غاب الحارس عن مباريات الدراويش في كأس رابطة الأندية المحترفة بالكامل.

ونجح الدراويش في خطف بطاقة التأهل عن المجموعة الثانية والصعود لنصف نهائي كأس الرابطة عقب تعثر سموحة أمام المقاولون العرب في نفس التوقيت بعدما رفع رصيد الفريق إلي 9 نقاط.

أعلنت لجنة الأندية المحترفة جدول مباريات الإسماعيلي بداية من لقاء فيوتشر المؤجل من الأسبوع الـ 8 حتي نهاية الدور الأول بمسابقة الدوري العام.

وتوقفت المسابقة المحلية نهاية شهر ديسمبر الماضي، بسبب مشاركة منتخب مصر في الوقت الحالي خلال نهائيات كأس الأمم الافريقية المقامة بالكاميرون.

وجاء جدول مباريات الدراويش علي النحو التالي …

* الجولة الـ 8 .. الإسماعيلي × فيوتشر يوم 10 فبراير بملعب الإسماعيلية

* الجولة الـ 9 .. الإسماعيلي × بيراميدز يوم 16 فبراير بملعب الدفاع الجوي

* الجولة الـ 10 .. الإسماعيلي × الجونة يوم 23 فبراير ملعب الإسماعيلية

* الجولة الـ 11 .. الإسماعيلي × مصر المقاصة يوم 1 مارس ملعب الكلية الحربية

* الجولة الـ 12 .. الإسماعيلي × فاركو يوم 7 مارس بملعب الإسماعيلية

* الجولة الـ 13 .. الإسماعيلي × الاتحاد يوم 10 إبريل بملعب الإسكندرية

* الجولة الـ 14 .. الإسماعيلي × المصري يوم 13 إبريل بملعب برج العرب

* الجولة الـ 15 .. الإسماعيلي × إيسترن كومباني يوم 18 إبريل بملعب بتروسبورت

* الجولة الـ 16 .. الإسماعيلي × إنبي يوم 26 إبريل بملعب الإسماعيلية

* الجولة الـ 17 .. الإسماعيلي × طلائع الجيش يوم 30 إبريل بملعب جهاز الرياضة