شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلى الدوليين يدعمون عمار حمدى بعد صدمة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص خماسى الاهلى الدولى محمد الشناوى وعمرو السولية وأيمن أشرف وحمدى فتحى ومحمد شريف على التواصل الهاتفى مع زميلهم عمار حمدى لاعب خط وسط المارد الاحمر بعد تأكد اصابته بالرباط الصليبى ، حيث تواصل نجوم الاهلى المتواجدين فى الكاميرون للمشاركة مع الفراعنة فى كأس الامم الافريقية مع عمار حمدى مطالبين إياه بالصبر فى المحنة والعودة للملاعب بأسرع وقت.

وأثبتت الأشعة التى أجراها عمار حمدى لاعب وسط الفريق تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة، وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات فى أبو ظبى بالإمارات.

وخضع عمار حمدى لأشعة رنين فى أحد المستشفيات القريبة بصحبة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من المران اليوم لإصابته فى الركبة أثناء مشاركته فى التقسيمة الجماعية.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق إف سى مونتيرى بطل الكونكاكاف فى بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، والمحدد له السبت، فى إطار منافسات الدور التمهيدى للبطولة.