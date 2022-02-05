شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب انتظام الثلاثى المحترف فى التدريبات بعد عودتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، انتظام الثلاثى الدولى المغربى أشرف بن شرقى، والتونسيان حمزة المثلوثى وسيف الدين الجزيرى، فى التدريبات الجماعية للفريق، قب انتهاء مشوار منتخباتهم فى بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا فى الكاميرون.

ومن المنتظر أن يعود اللاعبين الثلاثة إلى القاهرة للانتظام فى تدريبات الزمالك الجماعية، عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام عقب الخسارة من طلائع الجيش.

ويعود اليوم، السبت، فريق الزمالك لاستئناف تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد يوم 12 فبراير الجاري موعدا للقاء الزمالك وبترو أتلتيكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات، وستقام المباراة باستاد القاهرة في السادسة مساءً.

وحدد " كاف" يوم 19 فبراير موعد لمباراة الأبيض أمام ساجرادا الأنجولي والتي ستقام في أنجولا ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات.

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.