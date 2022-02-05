شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ تجهيز حسن ياسين لعودة مباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة الارجنتينى خوان براون برنامج بدنى لتجهيز الوافد الجديد حسن ياسين لعودة مباريات الدوري ، ونجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، في حسم التعاقد مع حسن ياسين صانع ألعاب الإنتاج الحربي أحد أندية القسم الثاني حتي نهاية الموسم بنية الشراء، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق الميركاتو الشتوي.

وكانت اللجنة الفنية التي يترأسها حماده المصري قد تابعت لقطات مصورة للاعب وتمت الإشادة بقدراته الفنية والبدنية، وخضع اللاعب قبل إتمام التعاقد معه لإختبار طبي والذي أوضح جاهزيته بشكل كامل وسلامته من آي إصابات.

وحرص اللاعب القادم من الإنتاج الحربى علي تذليل كافة العقبات من أجل إرتداء القميص الأصفر وهو الأمر الذى لقي استحسان كبير من مسئولي النادي في ظل سعيهم بالتنسيق مع اللجنة الفنية لتدعيم صفوف الفريق من أجل عودته إلي مكانته الطبيعية.

وتعاقد الاسماعيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية مع 11 صفقة هى البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي والفلسطيني خالد النبريص وشادي ماهر وعمرو الحلواني وحسن ياسين وأبو بكر حمزة الجمل.