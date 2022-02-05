شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكرة: لاعبو المنتخب عازمون على العودة لمصر بكأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، إن لاعبو المنتخب الوطنى عازمون على تحقيق الفوز على السنغال فى نهائى بطولة أمم أفريقيا، والعودة إلى مصر بالكأس الثامنة.

أضاف جمال علام فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" إن اللاعبون يتحدثون مع بعضهم البعض ويحفزون أنفسهم من أجل تحقيق الفوز واسعاد الجماهير المصرية التى زحفت من مصر إلى الكاميرون من أجل مساندتهم فى البطولة.

وهنأ علام لاعبي لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني على آدائهم الرائع ونجاحهم في الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية .

أضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن التهنئة الحقيقية لجماهير الكرة المصرية التي لم تفقد ثقتها في منتخب بلدها حتى في أحلك الأوقات، مشيرًا إلى أن الدعم الذي يلقاه المنتخب الوطني من جميع مؤسسات الدولة وفق الاستراتيجية التي وضعها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كان لذلك أبلغ الأثر في مسيرة المنتخب الوطنى.

وقال جمال علام أيضا إن المواقف الصعبة لاتزال مقترنة بمسيرة الفريق في البطولة ورغم التفوق الواضح لفريقنا إلا أن تزايد الضغوط علينا أدت إلى إيقاف المدرب ومساعده وحرمانهم بذلك من قيادة فريقهما في المباراة النهائية لبطولة كبيرة.

وأضاف أن الاتحاد المصري لكرة القدم قدم تظلمًا من قرارات حكم مباراة الأمس الذي جاء آداؤه وقراراته في مباراة الأمس مؤكدة وجهة نظر الاتحاد المتخوفة من تعيينه منذ البداية واحتجاجه على ذلك.

وأشار جمال علام إلى أن الاتحاد المصري يهمه مصلحة الكرة الأفريقية ولذلك عندما يلقي بعراقته وتاريخه الضوء على أحد السلبيات فيجب اعتبار ذلك أنه لمصلحة البطولة والكرة الأفريقية بشكل عام.