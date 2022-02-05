شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تواجه نيلى جليس فى ربع نهائى سينسناتى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 2 إلى 7 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار.

وكانت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، قد تأهلت إلى هذا الدور عقب فوزها في مباراة دور الـ 16 على منافستها الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-8.

وتلتقي نوران في مباراة ربع النهائي مع البلجيكية نيلي جليس.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر فبرايرالجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر السادس عشر على التوالى، منذ اعتلائها صدارة التصنيف فى نوفمبر العام الماضي.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف، واحتفظت هانيا الحمامي بالمركز الثالث، والأمريكية أماندا صبحي بالمركز الرابع، واستمرت سلمى هاني في المركز السابع، وروان العربي بالمركز التاسع.