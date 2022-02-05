شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكاميرون: 10 طائرات لنقل جماهير مصر لمؤازرة المنتخب أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدحت المليجى سفير مصر بالكاميرون، إنه سيتم تخصيص 10 طائرات مختلفة الأحجام لنقل الجماهير المصرية من القاهرة إلى الكاميرون، من أجل مؤازة المنتخب الوطنى فى مواجهة السنغال بنهائى أمم أفريقيا، والمقرر لها يوم الأحد.

أضاف السفير مدحت المليجى خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" إنه سيكون هناك ما يقرب من 3 آلاف مشجع لمؤازرة الفراعنة أمام السنغال.

ووجه السفير مدحت المليجى الشكر للدولة المصرية على تلبية دعوة حضور الجماهير للكاميرون من أجل مؤازة المنتخب، كما وجه الشكر للجمهور المصرى على مساندته للفراعنة.

وعلق المليجى على انفعالات كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر على الحكم بكارى جاساما خلال إدارته لمواجهة الكاميرون، قائلاً: "من دواعى السخرية إن كيروش أكثر من استفزاز الحكم ومقدرش يمسك نفسه وكان أول واحد يخرج عن شعوره".