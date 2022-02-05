سفير مصر بالكاميرون: 10 طائرات لنقل الجماهير المصرية لحضور نهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال مدحت المليجى سفير مصر بالكاميرون، إنه سيتم توفير 10 طائرات مختلفة الأحجام لنقل الجماهير المصرية من القاهرة إلى الكاميرون، لدعم ومساندة منتخب مصر في نهائي أمم أفريقيا.

وتقام مباراة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة مساء، ويبحث الفراعنة عن تحقيق الفوز بالبطولة للمرة الثامنة في التاريخ.

وأضاف المليجي عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "سيكون هناك ما يقرب من 3 آلاف مشجع لمؤازرة منتخب مصر أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا الأحد المقبل".

وتابع :" أود أن أشكر الدولة المصرية على تلبية دعوة حضور الجماهير للكاميرون من أجل دعم المنتخب الوطني".

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى نهائي أمم أفريقيا، بعد الفوز على صاحب الأرض منتخب الكاميرون بركلات الترجيح، بعد التعادل في وقت المباراة الأصلي والإضافي بدون أهداف.