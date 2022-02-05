مصدر لمصراوي يوضح موقف موسيماني من التواجد أمام مونتيري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أثبتت المسحة التي خضع لها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، تعافيه من إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وكان النادي الأهلي أعلن يوم الأربعاء الماضي، إصابة موسيماني بفيروس كورونا قبل مباراة مونتيري المكسيكي والمقرر لها مساء اليوم السبت.

وبحسب مصدر لـ"الخليج 365"، فإن المسحة التي خضع لها موسيماني أثبتت النتيجة سلبية العينة، إلا أن مدرب الأهلي سيخضع لمسحة أخرى صباح السبت، لتحديد تواجده من مباراة مونتيري.

وكان موسيماني تغيب عن قيادة الفريق الأحمر في التدريبين الأخيرين قبل مواجهة مونتيري، والتي تأتي ضمن دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية والتي تقام بالإمارات.

ويواجه الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري فريق بالميراس البرازيلي في دور نصف النهائي.

جدير بالذكر أن الأهلي احتل المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية بالنسخة الماضية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.