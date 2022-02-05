شكرا لقرائتكم خبر عن حسن ياسين يكشف كواليس انضمامه للإسماعيلى وطموحاته مع الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن ياسين الوافد الجديد للنادى الاسماعيلى كواليس إنضمامه لصفوف الدراويش وطموحاته التي يتطلع لتحقيقها مع الفريق ، وقال حسن ياسين فى تصريحات للمركز الاعلام للدراويش: ” المفاوضات كانت سريعة لرغبتي في إرتداء قميص النادي الإسماعيلى، قُدم لي أكثر من عرض من أندية آخري ولكني كنت أريد الإنضمام إلى الدراويش الذي يعد أحد أكبر الأندية في مصر ولديه جماهيرية كبيرة تعشق فريقها بكل شغف “.

وأضاف : ” لدي طموحات كبيرة مع الفريق وأتمني المشاركة أساسيًا في كل المباريات، لكنني أعلم جيدًا أنني انتقلت لفريق يضم لاعبين مميزين وهذا يدعم عنصر المنافسة وسعيد جدًا بالتواجد هنا وسأواصل العمل في طريقة اللعب وآمل أن أشارك كثيرًا خلال الفترة المقبلة “.

وعن الفارق بين الإسماعيلى وفريقه السابق أجاب الوافد الجديد : ” طريقة اللعب مختلفة والأجواء هنا رائعة للغايه والمشجعين أيضًا، وأتمني أن أنجح في تقديم مستويات كبيرة وأن أكون عند حسن ظن الجهاز الفني “.

واختتم حديثه عن مركزه المفضل : ” ليس هناك مركز مفضل بالنسبة لي، ألعب في أكثر من مركز وهذه نقطة مهمة بالنسبة لي وأود أن أفعل كل شيء لمساعدة فريقي “.

حسن ياسين قدم نفسه بشكل مميز مع الإنتاج الحربي وكان هدفا لأكثر من نادٍ قبل أن ينجح الإسماعيلي في الظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية سعيًا لتدعيم الجانب الهجومي بلاعبين علي قدر كبير من الكفاءة.